ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 600 ألف جنيه في الشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية»، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف.

تجارة العملة في السوق السوداء

وأشار البيان إلى قيام المتهم باستبدال تلك العملات بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، فضلاً عن بيع العملات الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العام طبقًا للفحص المستندي «600 ألف جنيه مصري».