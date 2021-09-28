ساندي عن تناولها أدوية الاكتئاب: بسبب شائعة اعتزالي

أكدت ساندي أنها تناولت بعض أدوية الاكتئاب لفترة، بسبب ترويج شائعة اعتزالها الفن، بعد أن فقدت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك بسبب حدوث خلافات بينها وبين مدير أعمالها الذي كان يدير صفحاتها، موضحة «أنها كانت من أقوى الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي.. أنا كنت بعمل أي حاجة كانت بتطلع ترند.. كلمة ترند طلعت بسببي».

شكوى إلى الله

وقالت ساندي خلال ندوتها في «الوطن»، إن «أزمتها مع مدير أعمالها أثرت فيها نفسيا، لأن الأمر أخذ مسارا آخر، بسبب شائعات بعض الأشخاص التي تعرضت لها خلال هذه الفترة، ولأنها فقدت كل أموالها في هذه الأزمة ولم تتمكن من حصد أموالها الخاصة بالألبوم الأخير»، مؤكدة أنها «اكتفت في هذه الأزمة بالشكوى لله».

وأضافت ساندي أنها «واجهت أزمات كثيرة أرهقتها نفسيا لدرجة تصل إلى عدم خروجها من منزلها، لأنها تعرضت لصدمات مع أشخاص مقربين لها، ولكنها تعلمت أن تنسى الماضي بجميع مشكلاته.. دايما ربنا بيحط ناس كويسة في طريقي».

عن تعامل ساندي مع ابنها

وعن تعامل ساندي مع ابنها «ريان» الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام، أبدت سعادتها بوجوده في حياتها، موضحة: «أنه أحلى حاجة في حياتي هو صديقي.. الأمر الذي يصبني دايما بالمتعة هو أن أصحى بدري عشان أوصله للمدرسة وأحضر له الطعام وبعدين أروح أجيبه من المدرسة»، مؤكدة أنه يمتلك ملكة حب السيارات ويدرك تفاصيل كبيرة في السيارات رغم صغر سنه.

ولكن أبدت ساندي استياءها الشديد، لأنها في أوقات كثيرة لا تستطيع التعامل معه، وذلك بسبب ما تعاني به من تعب شديد الذي أحدثه «سمكري البني آدمين» موضحة «في أوقات كتيرة بتركه لوالدتي لشدة تعبي وأنا بزعل من كدا بس غصب عني».