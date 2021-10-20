سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلن عن وظيفة شاغرة.. آخر يوم للتقديم 31 أكتوبر

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، توفير وظيفة شاغر لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، مؤكّدة أنَّ باب التقدم بالطلبات مفتوح حتى يوم 31 أكتوبر الجاري ودعت المرشحين المهتمين إلى تقديم طلباتهم باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني إلى HR-Egypt@giz.de.

طبيعة الوظيفة المطلوبة

- أخصائي اتصالات جماهيري علاقات العامة

وهو مسؤول عن تنفيذ استراتيجية «GIZ مصر» بشأن الاتصال والعلاقات العامة في المشاريع التي تشكل جزءًا من مجموعة العمل، تخطيط وإدارة أنشطة الاتصال الخاصة بالمشاريع بشكل منهجي، خاصة تجاه الشركاء السياسيين، تحديث مفاهيم وطرق وأدوات الاتصال والعلاقات العامة مع نقاط الاتصال في المشاريع، وأنشطة الاتصال الشامل للتخطيط والإدارة في مجموعة «TELM»، بما في ذلك ورش العمل الفنية والفعاليات والاجتماعات المواضيعية وما إلى ذلك.

كما تتضمن مهمات الوظيفة كذلك، إسداء المشورة للمشاريع في المجموعة لأنشطة الاتصال الداخلية والخارجية بما يتماشى مع أخصائي الاتصال في المكتب القطري، تمثيل الكتلة في مجموعة عمل الاتصالات «GIZ» وأي شبكات أخرى ذات صلة، تنسيق التعاون مع جهات الاتصال الخارجية ومقدمي خدمات العلاقات العامة (مثل: المستشارين والوكالات والمصورين والمدربين والكتاب) وضمان الجودة.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»

وتعمل «GIZ» في مصر منذ عام 1956 وتوفر الخبرة الفنية وتطور القدرات وتقدم حلولًا فعالة في شراكة وثيقة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية، ويعمل بـ«GIZ» مصر حاليًا 320 خبيرًا محليًا و35 خبيرًا دوليًا.

تدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» مصر في جهودها لتحقيق «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030» من أجل خلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري، نيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، تنفذ «GIZ» مشاريع في جميع أنحاء مصر في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إمدادات المياه والصرف الصحي والري وإدارة النفايات؛ التنمية الاقتصادية المستدامة للعمالة؛ الحوكمة والتنمية الحضرية.

استمارة التقديم وشروط وتفاصيل الوظيفة عبر الرابط من هنا.