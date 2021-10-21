تعرف على الفرق بين عداد الكهرباء مسبوق الدفع والآخر الذكي

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء عن كيفية التفرقة بين العداد مسبوق الدفع والآخر الذكي، خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب ما يقرب من 10 ملايين و800 الف عداد مسبوق الدفع، وإطلاق المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في 6 شركات، تمهيدا لتعميم التجربة.

الفروق بين العدادين

وتستعرض «الوطن» الفروق بين العدادين «مسبوق الدفع والذكي» من خلال الصفحة الرسمية لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهي كالاتي.

أولًا: العدادات مسبوقة الدفع

هو عداد يركب لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، ومستوفي جميع الاشتراطات القانونية، ويبلغ سعره 1200 جنيه يدفعهم المشترك نقدًا أو من خلال التقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية.

مميزات العدادات مسبوقة الدفع

- يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

- يركب في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن، ويشحن من خلال الشركة التابع لها المشترك.

- يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

- يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين.

- التحكم في استهلاك الكهرباء، وبالتالي انخفاظ قيمة الفاتورة، أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة؛ لأن العداد إلكتروني.

- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

ثانيًا: العداد الذكي:

- يختلف العداد الذكي عن الأول؛ إذ يركب في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن، ويشحن من خلال الشركة التابع لها المشترك، ويركب حاليًا بدون رسوم.

- وفي حالة رغبة المشترك نقله إلى عقار آخر يجب إخطار الكهرباء، حتى ينقل كما هو وبالاسم ذاته إلى العقار الجديد، وتتميز هذه العدادات بأنها تتيح كل التسهيلات الممكنة؛ إذ يحق للعميل تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية للمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد.

- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول، وتبلغ تكلفتهما 1500 جنيه.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه «حسب الاستهلاك».

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح؛ إذ تتم المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي.