نجاح عملية منظار بالغة الدقة لطفلة 3 شهور بمستشفى في البحيرة

نجح فريق الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة في إجراء عملية منظار بالغة الدقة، لإصلاح عيب خلقي نادر بالحنجرة، مع تجنب إجراء شق حنجري لطفلة تبلغ من العمر 3 شهور.

الطاقم الطبي المشارك

جاءت العملية تحت إشراف الدكتور محمد النجار، رئیس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والفريق المعاون له الدكتور محمود فوزي، والدكتور أحمد الشرقاوي، تحت اشراف الدكتور إيهاب بركات، مدير المستشفى.

كما تأتي العملية استكمالا لسلسلة العمليات النوعية التي تقوم بها مستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة.

إشادة بالعملية

وأشاد محافظ البحيرة بالفريق الطبي وأدائه المتميز، بالإضافة للتجهيزات التي يتمتع بها المستشفى، وتوافر الأجهزة الطبية الحديثة، التي زادت من فرص نجاح العملية.

شكر الفريق الطبي

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره للفريق الطبي والأجهزة المعاونة ولإدارة المستشفى، تقديرا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

خدمة أهالي البحيرة

يذكر أن مستشفى دمسنا التخصصي للأطفال، يخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال، ويوجد به إمكانيات متقدمة ومتطورة في مختلف التخصصات للأطفال.

قوافل طبية

كما تنفذ مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، عدة قوافل طبية تجوب القرى والنجوع لاسيما التي تندرج تحت مبادرة «حياة كريمة»، حيث يتم توصيل الخدمات الطبية إلى القري الأكثر احتياجا وتخفيفا عن كاهل المواطن.

«عينك في عنينا»

كما تسعى المديرية أيضا لتنفيذ عدد من المبادرات التي تخدم الأهالي مثل مبادرة «عينك في عنينا» للقضاء على قوائم الانتظار.