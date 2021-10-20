كشفت الدكتور يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان الجودة، التابع لمجلس الوزراء أسماء الكليات المعتمدة بالجامعات الخاصة من هيئة ضمان الجودة، وذلك حتى شهر أغسطس الماضي، مضيفة أن عدد الكليات المعتمدة وصل 39 كلية بنسبة 23% من إجمالي 163 كلية.

وفي النقاط التالية الكليات المعتمدة بالجامعات الخاصة من هيئة ضمان الجودة

** كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا »

** كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة فاروس

** كلية الإدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** كلية العلوم الصيدلانية جامعة المستقبل

** كلية طب الفم والأسنان جامعة مصر الدولية

** كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية

** المعهد الفني للصناعات المتطورة

الكليات المعتمدة بالجامعات الخاصة من هيئة ضمان الجودة

** كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** المعهد العالي للهندسة بالشروق

** كلية علوم الحاسب الجامعة البريطانية في مصر

** كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر

** كلية الطب جامعة 6 أكتوبر

** كلية نظم المعلومات جامعة 6 أكتوبر

** كلية الهندسة جامعة فاروس

** كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالشروق

** كلية الهندسة الجامعة البريطانية في مصر

** كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر

** كلية السياحة والفنادق جامعة فاروس

تعرف على الكليات المعتمدة بالجامعات الخاصة من هيئة ضمان الجودة

** كلية العلوم والفنون الهندسية جامعة مصر الدولية

** كلية الألسن والإعلام جامعة مصر الدولية

** كلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل

** كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر

** كلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية

** كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر

** كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر

** كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

** كلية الصيدلة جامعة النهضة

** معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب

** كلية الفنون التطبيقية معهد عالي

** كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جامعة المستقبل

** كلية طب الأسنان جامعة فاروس

** كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

** كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الجامعة البريطانية في مصر

** معهد العبور العالي للإدارة

** كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب

** كلية الصيدلة الجامعة المصرية الروسية

** كلية النقل واللوجستيات الأكاديمية العربية للنقل

** كلية الهندسة جامعة الدلتا

** كلية الهندسة الأكاديمية العربية للنقل البحري

** كلية الهندسة جامعة المستقبل

** كلية الصيدلة الجامعة البريطانية في مصر

** كلية طب الأسنان الجامعة البريطانية في مصر

** كلية طب الأسنان جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** كلية التمريض الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

** كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

** كلية الاقتصاد جامعة المستقبل