نقابة المهندسين تكشف عن الكليات والمعاهد المعتمدة منها.. تعرف عليها

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021، غلق باب التنسيق في مراحله الـ 3، حتى يستطيع الطلاب التقديم للكليات التي تم ترشيحها لهم، كما ينتظرون أيضا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، بعد أن قام الطلاب بتقديم طلب الانتقال إلى الجامعة التي يرغبون بها.

وشهد هذا العام واقعه هي الأولى من نوعها بنزول كليات الهندسة للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، ما جعل نقابة المهندسين المصريين تقوم بالإعلان عن الكليات والمعاهد المقيدة والمعتمدة من النقابة، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الكليات والمعاهد المعتمدة من النقابة، وفق الموقع الرسمي لنقابة المهندسين المصريين، كالتالي:

الجامعات والمعاهد الحكومية المقيدة بالنقابة

- كلية الهندسة جامعة القاهرة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

- كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس.

- كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.

- كلية الهندسة جامعة الأزهر (القاهرة).

- كلية بترول وتعدين جامعة قناة السويس.

- كلية الهندسة جامعة الأزهر- بنين (قنا).

- هندسة الإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان.

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد.

- كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.

- الكلية الفنية العسكرية.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

- كلية الدفاع الجوى.

- كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

- كلية الهندسة جامعة المنيا.

- كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها.

- كلية االفنون الجميلة جامعة المنيا.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي (أسوان).

- الكفاية الإنتاجية -نظام الدراسات التكميلية - جامعة الزقازيق.

- كلية هندسة وتكنولوجيا المنيا جامعة أسيوط.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط.

- كلية الفنون التطبيقية بدمياط جامعة المنصورة.

- المعهد العالي للتكنولوجيا جامعة بنها.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية (شبين الكوم).

- المعهد العالي للطاقة بأسوان.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية (منوف).

- هندسة بنها - جامعة بنها.

- كلية هندسة الفيوم جامعة الفيوم.

- كلية هندسة الطاقة بأسوان جامعة جنوب الوادى.

- كلية الهندسة جامعة طنطا.

- جامعه العلوم والتكنولوجيا بمدينه زويل.

الجامعات والمعاهد الخاصة المقيدة بالنقابة

- جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- جامعة فاروس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- جامعة مصر الدولية.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- الجامعة الأمريكية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- الجامعة الفرنسية في مصر.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- الجامعة المصرية الروسية.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- الجامعة البريطانية في مصر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- جامعة سيناء.

- جامعة النهضة.

- جامعة المستقبل.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- المعهد الكندي العالى للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى.

- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (المعهد العالي للهندسة المعمارية سابقاً).

- معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا- بشبرامنت.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس الشرقية.

- معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا.

- جامعة النيل.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

- معهد هندسة و تكنولوجيا الطيران في إمبابة.

- جامعة هليوبوليس.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

- جامعة الأهرام الكندية.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- كليه الهندسة والتكنولوجيا بجامعه بدر.

- معهد طيبة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو (المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية - 15 مايو سابقاُ).

- المعهد الكندى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الصفوة العالي للهندسة (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية سابقا).

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.