نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية.. 3 سنوات دراسة بدلا من 4

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021-2022، إنّ معظم الكليات انتهت مؤخرا من تعديل لوائحها ونظم الدراسة بها، بعد إقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، النظام الجديد للساعات المعتمدة، والذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021/2022

وأضاف نجم لـ«الوطن»، أنّ الجامعات الحكومية أنهت استعداداتها لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية، موضحا أن آليات تطبيق نظام الساعات المعتمدة، يتمثل في أنّ الطالب يسجل بعد الالتحاق بالكلية، عدد معين من الساعات المعتمدة، ويكون له حد أدنى وحد أقصى للالتحاق.

وتابع رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021-2022، أنّ الجامعات ستبدأ خلال فصل الصيف المقبل، تخصيص تيرم إضافي «فصل دراسي صيفي»، لمساعدة الطلاب على استكمال الدراسة في الكليات المختلفة.

نجم: نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية يواكب أحدث المتطلبات العالمية

وتوقّع رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021-2022، أن تتراوح نسبة الطلاب الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة، بين 25% لـ30%، حيث تزيد عدد ساعات الدراسة لهم لاجتيازها في المدة المحددة لهم، ويكون التخرج على عدد سنوات دراسية لا تقل عن 3 بدلا من 4.

ولفت رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021-2022، إلى أنّ نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية 2021-2022، يواكب أحدث النظم العالمية وكبرى الجامعات العلمية، مؤكدا أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، يتابعان عن كثب جميع اشتراطات تطبيق نظام الساعات المعتمدة.