برلماني يطلب استدعاء وزير الشباب لمناقشة قرار اتحاد الكرة حول «الناشئين»

تقدم النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع اللاعب الناشئ من الانتقال لأي نادي يبعد عن محل سكنة مسافة «50» كم وعدم قيده خارج منطقة محل إقامة والديه.

طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة

واعتبر النائب محمد الجارحي، في طلب الإحاطة الذي تقدم به أن القرار لم يراع طبيعة الأندية المصرية، وقد يمثل عائقًا أمام اكتشاف المواهب التي نتمنى ظهورها للنور ورعايتها، واصفاً القرار بأنه «قرار غريب كفيل بدَفْنِ المواهب»، وأنه سيحرم الكرة المصرية من نجوم المستقبل، خاصة أن العمود الفقري للأندية والمنتخبات هم اللاعبون القادمون من الأقاليم، وأبرزهم أفضل لاعب في العالم - حاليًا- محمد صلاح.

وتساءل «الجارحي» متعجباً «كيف لاتِّحاد الكُرة أن يصدر قرارًا يتحكم به في مستقبل اللعبة الشعبية الأولى، بدون عقد أي جلسةٍ مع قطاعات الناشئين في الأندية؟».

استدعاء وزير الشباب والرياضة

وطلب الجارحي استدعاء وزير الشباب والرياضة لمواجهته بهذا الأمر كون القرار مجحف للمواهب الناشئة التي هي عماد الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، وأكد الجارحي أن هذا القرار يحتاج لمراجعةٍ؛ لأنه يخالف أيضًا القوانين الدولية للفيفا التي تمنح الأندية حول العالَم حقَّ التعاقد مع الناشئين من بلدان مختلفة، بشرط السماح لأفراد أسرتهم الانتقال للعيش معهم، وهو ما يجعل قرار الجبلاية غير مقنعٍ، بمنع انتقال لاعبين شباب يبحثون عن فرصةٍ لإظهار قدراتهم داخل دولتهم، ولخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.