«رياضة النواب»: اتحاد الكرة يدار بطريقة سمك لبن تمر هندي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، نقاشا مطولا بشأن قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطتها خلال دور الانعقاد الثاني، وقال النائب محمد عمر، إن اتحاد الكرة يدار بطريقة سمك، لبن، تمر هندي، خاصة فيما يتعلق بتعيين الأجهزة الفنية، فهو لا يدرس تعيين الأجهزة المساعدة بناء على تقييم موضوعي، ولكن الاختيارات تحكمها الأهواء الشخصية.

أجندة لجنة الرياضة بالبرلمان

ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة عازمة على وضع استراتيجية كاملة للرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب، أن أجندة اللجنة تشمل العديد من الملفات الهامة منها العمل على إدخال تعديلات على قانون الرياضة، والانتهاء من قانون صندوق التمويل الأهلي، فضلا عن مناقشة قانون نقابة المهن الرياضية وإدخال بعض التعديلات عليه؛ بناء على رغبة بعض المهتمين بالعمل الرياضي.

قانون نقابة المهن الرياضية

وكشف النائب عمرو السنباطي، عن وجود إشكالية كبيرة تواجه الأندية الرياضية بسبب نقابة المهن الرياضية، وذلك بسبب دفع 5% من عقود المدربين لصالح النقابة.

وأشار السنباطي إلى أن ذلك النص يحتاج إلى تعديل سريع خاصة أن هناك بعض الأندية تمتنع عن عمل عقود للمدربين، حتى لا تدفع نسبة الـ5%، مؤكدا أن تلك النسبة مبالغ فيها، لذلك يجب تخفيضها بما يتناسب مع إمكانية الأندية خاصة أن العقد مهم للطرفين سواء كانوا مدربين أو أندية، متابعا أنه يجب أن يكون التشريع قابل للتنفيذ وأرقامه واقعية.

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث «السنباطي»، مؤكدا أن تلك النسبة لا يستفيد بها أعضاء النقابة سواء مدربين أو إداريين، والذين لا يحصلون على تأمين صحي شامل أو أي خدمات مثلما يحدث في النقابات الرياضية بالخارج.

وفيما يخص استعدادات اللجنة الأولمبية لأولمبياد باريس، أكد رئيس لجنة الشباب، عقد عدد من الاجتماعات المتواصلة للتعرف على استعدادات اللجنة الأولمبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب.

محددات لتقييم عمل الاتحادات الرياضية المختلفة

وأكد النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة وضع عدد من المحددات لتقييم عمل الاتحادات الرياضية المختلفة حتى يتم محاسبتها بناء على تلك المحددات.