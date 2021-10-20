سقوط ملك الاستروكس في قبضة الأمن بالفيوم بعد مطاردة مثيرة

مطاردة عنيفة شهدتها منطقة «السهراية»، بوسط مدينة الفيوم، بين قوات الأمن، وأحد تجار المواد المخدرة وشهرته «التنين وملك الاستروكس»، حيث حاول المتهم الهروب من فوق أسطح المنازل، إلا أنّ ضباط الشرطة طاردوه وسط مشاهدة الأهالي وكأنّهم يشاهدون فيلم أكشن، ويشجعون قوات الشرطة حتى تمكنوا من الإمساك بـ«التنين»، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر «الاستروكس»، ومبلغ مالي ضخم حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، وجرى وضع «الكلابشات» في يديه واصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة أول الفيوم.

«التنين» يبيع الاستروكس في الشارع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراَ من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول، اليوم، بورود معلومات من أحد المصادر السرية الموثوق بوجود تاجر مواد مخدرة شهرته «التنين وملك الاستروكس»، في منطقة «السهراية» بوسط مدينة الفيوم، وبحوزته كمية كبيرة من الاستروكس المخدر ويقوم ببيعه لعملائه من راغبي التعاطي.

حملة مكبرة لضبط «التنين» متلبساً

وعلى الفور، خرجت حملة أمنية مكبرة من قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، وبمعاونة النقيب مصطفى قرني، والنقيب خالد يحيى، وفور وصولهم لمكان البلاغ، ورؤية «ملك الاستروكس» لهم، فر هارباً ودخل منزلاً وصعد السلالم، وقفز متنقلاً بين أسطح المنازل بالمنطقة، إلا أنّهم طاردوه حتى سقط في قبضتهم.

كمية كبيرة من الاستروكس وأموال وهواتف

وبتفتشيه عُثر معه على كمية كبيرة من مادة الاستروكس المخدر، ومبالغ مالية حصيلة الإتجار، وهواتف محمولة للإتصال بعملائه، وبالكشف عليه تبينّ أنّه مسجل خطر مخدرات.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.