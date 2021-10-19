المؤبد لشاب قتل والده بعد رفضه إعطائه أموال لشراء المخدرات بالفيوم

قضت محكمة الجنايات بالفيوم، برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صادق محمد الحداد، وأيمن طه، وهاني رمسيس، ووكيل النيابة فايز رشاد محمد، وسكرتارية محمود ربيع، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد 25 سنة، لقيامه بقتل والده بطريقة بشعة بمساعدة صديقيه، مستغلاً صعود والدته إلى الطابق الثاني لنشر الغسيل، حيث طعن والده في ظهره، ثم حطم رأسه بواسطة «شاكوش»، ثم أطلق النيران عليه وأرداه قتيلاً، انتقاماً منه لرفضه إعطائه أموال يتعاطى بها المواد المخدرة، وينفقها على أصدقاء السوء.

«أحمد» قتل والده بطريقة بشعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 15 مايو الماضي، حينما تلقى مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، بلاغاً من ربة منزل بالعثور على جثة زوجها «رمضان عمر»، 57 سنة، جزار، غارقاً في دمائه بعد دقائق من عودته من السوق لشراء بعض الماشية، وصعودها لنشر الغسيل، وحينما نزلت فوجئت بجثة زوجها غارقاً في الدماء.

الشرطة تكشف كواليس مقتل الجزار

وكثفت الشرطة من تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتبينّ أنّ نجل المجني عليه «أحمد»، وراء ارتكاب الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين والده وطرده من المنزل جلس على إثرها 20 يوماً خارج المنزل، بسبب تعنيف والده له بسبب رفقته لأصدقاء السوء، ورفضه إعطائه أموال ليشتري بها مواد مخدرة.

«أحمد» استعان بصديقيه لقتل والده

وفي يوم الجريمة، حضر «أحمد» برفقة صديقيه، وأقنع والدته بإدخاله المنزل ليعتذر لوالده، فسمحت له بدخول المنزل، ثم صعدت لتنشر الغسيل، وسمعت صوت طلق ناري، فهرعت مسرعة، وفوجئت بجثة زوجها، حيث استل الابن سكيناً وقتل والده، ثم هشم رأس والده بشاكوش، وأطلق النيران عليه في النهاية ليتأكد من وفاته.

وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قررت معاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.