الإعدام لأب والمشدد 15 سنة لابنيه وبراءة الأخير في قضية قتل بالفيوم

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، بإجماع الآراء، بمعاقبة مختار قاسم شلبي علي، بالإعدام شنقاً وإلزامه بالمصاريف الجنائية عما أسند إليه، ومعاقبة ابنيه وهما كل من قاسم مختار قاسم شلبي، وأحمد مختار قاسم شلبي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وإلزامهما بالمصاريف الجنائية عما أُسند إليهما من اتهامات، وبراءة محمود مختار قاسم، ومصادرة الأسلحة النارية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لقيامهم بقتل شخصين من جيرانهم خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، استل خلالها المتهمون الثلاثة أسلحة نارية وأطلقوا النيران على المجني عليهما.

خلافات الجيرة انتهت بمقتل شخصين

تعود تفاصيل الواقعة إلى 20 مايو عام 2019، حينما ورد بلاغ إلى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، وحدود الأراضي الزراعية، بين عائلتين بقرية منية الحيط بنطاق المركز، وإصابة شخصين بطلقات نارية وحالتهما خطيرة، وانتقل ضباط المباحث بالقسم إلى مكان المشاجرة وتبين مصرع أحمد ربيع مصطفى محمد، 43 عاما، ونجل عمه حسين مصطفى محمد، 24 عاما، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط أب وأبنائه الثلاثة قتلوا جاريهم

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10133 إداري مركز شرطة إطسا لسنة 2019، والمقيدة برقم 641 جنايات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل، وللمتهم الثاني تهمة القتل، وللمتهم الثالث تهمتي حيازة سلاح ناري دون ترخيص والقتل، والمتهم الرابع تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص وتهمة القتل، بينما ثبتت براءة المتهم الأخير بعد القبض عليهم والتحري عن الواقعة وسماع الشهود.

إسدال الستار على قضية مقتل شخصين

وأسدلت محكمة الجنايات بالفيوم، الستار على القضية، بعدما قضت بمعاقبة الأب بالإعدام شنقاً، وابنيه بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة الأخير.