نشر صورا مخلة لزوجته.. براءة 5 من واقعة تقليد «الأسطورة» بالفيوم

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد أسامة الصاوي، ببراءة 5 متهمين بخطف وهتك عاطل، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية «قميص نوم»، والطواف به في شوارع القرية، وتصوير مقاطع فيديو له ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتشهير به، تقليداً لمسلسل «الأسطورة»، انتقاماً منه لقيامه بتصوير زوجته في أوضاع مخلة.

«عماد» نشر صوراً عارية لزوجته

تعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر رمضان عام 2016، حينما نشبت مشاجرة بين «عماد ي. ل.»، 35 سنة، وزوجته «دعاء م. ع.»، في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث قام بنشر صور عارية وخادشة للحياء لزوجته، التقطها لها في منزل الزوجية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لينتقم منها ويطلقها دون إعطائها حقوقها، وتحرر بذلك المحضر رقم 1459 إداري مركز شرطة يوسف الصديق.

انتقام على غرار مسلسل «الأسطورة»

وقرر أهل الزوجة الانتقام من زوج ابنتهم، فاستدرجوه بحجة الصلح بينه وبين زوجته، وجردوه من ملابسه، وألبسوه «قميص نوم حريمي»، وطافوا به شوارع القرية، على غرار مسلسل «الأسطورة»، والتقطوا له صوراً ومقاطع فيديو، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقاماً منه، وجرى ضبط المتهمين، وتحر عن الواقعة المحضر رقم 1560 إداري مركز يوسف الصديق، لسنة 2016.

عائلة الزوج تنتقم بنفس الطريقة

وعقب ذلك، قررت عائلة الزوج الانتقام لابنهم، فقام عدد من أفراد العائلة باختطاف «طلعت ع.»، عم الزوجة، أثناء عودته من تقديم واجب العزاء، حيث استوقفوا سيارته وأنزلوه منها بالقوة، وأتلفوا سيارته، وأوسعوه ضرباً، وجردوه من ملابسه عنوة، وألبسوه كرهاً عنه ملابس نسائية «قميص نوم»، على غرار الأسطورة، وقاموا بتصويره وطافوا به شوارع القرية، ثم تركوه بعدما التقطوا له بعض الصور ومقاطع فيديو نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم على أفراد العائلتين بالسجن المشدد

وأصدرت محكمة جنايات الفيوم، حكمها في 19 يناير 2017، بالسجن 3 سنوات لـ3 متهمين حضورياً، والسجن الغيابي 3 سنوات لـ3 متهمين، والبراءة لـ6 متهمين في الواقعة الأولى، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات غيابياً لـ5 متهمين في الواقعة الثانية.

إعادة محاكمة الـ5 متهمين الهاربين

وجرى ضبط الـ5 متهمين الهاربين في الواقعة الثانية، وهم «سيد ي. ل.»، 41 سنة، و«عبد المنعم م. ل.»، 46 سنة، و«مصطفى ع. ع.»، 48 سنة، و«سيد ع. ع.»، 39 سنة، و«حسني م. ع.»، 58 سنة، وإعادة إجراءات محاكمتهم، وقضت المحكمة ببراءتهم.