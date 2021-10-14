 ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بقيمة 40 مليون جنيه

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، نشاط تشكيل عصابي تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبسًا لذات الغرض والإتجار به، بالإضافة إلى مخدري الحشيش والآيس «الشابو» بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات، وقدرت بـ40 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة، والمنوفية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل.

60 كيلو هيروين و13 كيلو حشيش

وأسفرت المأمورية عن ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية أحدهم يتزعم التشكيل وله معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرتي قسمي شرطة أول وثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم 60 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و13,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و11 كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو» و3 سيارات ومبلغ مالي و5 هواتف محمولة.

2500 كيلو هيروين و10 كيلو حيشيش

كما تم استهداف المزرعة الخاصة بالمتهم زعيم التشكيل بالظهير الصحراوي بطريق (وادي النطرون / البريجات) بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وعثر بداخلها على 10 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام، و10 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مادة الباراسيتامول مخلوطة بمادة «الميثيل فينيدات» مدرجة بجدول أول مخدرات وزنت 10 كيلو جرام، ومكبس حديدي، و6 اسطمبة، و2 منخل، و4 مقص حديدي، و2 زجاجة لمادة أستيك أنهدريد، و2 ميزان، وسيارة، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.