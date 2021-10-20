شروط وطريقة التقديم لوظائف شاغرة للعمل بـ «فوري»

أعلنت شركة فوري المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بمصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف من بينها وظيفة مدير حساب المبيعات، منوها لمجموعة من الشروط، التي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

مؤهلات وشروط وظيفة مدير حساب المبيعات

- حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

- لدية من الخبرة أكثر من 3 سنوات في المبيعات وإدارة الحسابات.

- يملك مهارات ممتازة في الاتصال والعرض التقديمي.

- لدية خلفية عن تكنولوجيا الدفع كميزة إضافية.

- يتمتع بمظهر أنيق.

- يجيد إقامة علاقات مثمرة مع الشركاء المعينين.

- العمل كنقطة محورية بين الشركاء والإدارات الداخلية المختلفة.

- لديه مسؤولية عن تطوير تحقيق المبيعات من خلال كل شريك.

- متابعة تنفيذ المشاريع المعينة.

- تعظيم فرص المبيعات من خلال القطاعات المخصصة.

- حضور الاجتماعات وإجراء العروض التقديمية للحسابات المخصصة.

مؤهلات وشروط وظيفة تنفيذي أول لعمليات الأعمال

- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تخصص مشابه.

- الخبرة السابقة في العمليات في مجال الدفع الإلكتروني أو الولاء ميزة إضافية.

- يجب أن يكون لديه خبرة سابقة في UAT والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

- معرفة بأنظمة JSON / JavaScript / XML كميزة إضافية.

- المواعيد مفتوحة لظروف العمل المرنة بما في ذلك بعد ساعات العمل المقررة.

- محترف ولديه دوافع ذاتية للعمل بأقل توجيه مع مهارات إدارة الوقت الفعالة.

- يملك اليقظة وسريع ومتجاوب ومنتبه للآداب مع مراعاة الذكاء ويملك شخصية فطنة جذابة النضج ومستقر الحماس.

مؤهلات وشروط وظيفة مدير تصميم المنتج

- درجة البكالوريوس في التصميم أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

- أكثر من 5 سنوات من الخبرة في تصميم App UI / UX ، مع سنتين على الأقل في إدارة الفرق.

- القدرة على إنشاء واجهات مستخدم نظيفة ومباشرة ومبتكرة.

- تقديم رابط المحفظة والأعمال السابقة.

- مجموعة مهارات قوية في التصميم الرقمي تركز على الأجهزة المحمولة (iOS / Android) وواجهات مستخدم الويب.

- معرفة تحليلات الويب أو التطبيق كميزة إضافية.

- معرفة الممارسات الرشيقة والعمل في بيئة رشيقة ميزة إضافية.

- تكوين فريقًا من مصممي المنتجات الذين سيستمرون في دفع معايير التميز للفريق.

- إدارة وإلهام فريق من مصممي المنتجات يقدمون التوجيه ويدفعون جودة العمل.

- القدرة على تطوير مخطط ووضع إرشادات واضحة ليتم اتباعها بدقة من قبل فريق تصميم المنتج بأكمله لتجربة المستخدم التفاعلية لـ MyFawry.

- العمل كشريك استراتيجي لفرق Product Squad.

- دافع عن بحث المستخدم عن احتياجات المنتجات تحليل وفهم مستخدمي myfawry وأهدافهم وتفضيلاتهم.

- تحديد أسلوب تصميم مرئي قوي لجميع جوانب فريق إدارة المنتج.

- العمل كسفير للتصميم ضمن فرق فريق المنتج.

- بناء بيئة عمل إيجابية وآمنة لفرق تصميم المنتج.

طريقة التقديم لوظائف فوري

ويستطيع الراغب في الحصول على الوظيفة التقديم من خلال الصفحة الرسمية لفوري على «LinkedIn».