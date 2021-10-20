وظائف «القابضة لمياه الشرب» في المحافظات: «علوم وهندسة»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مقرات الشركة المختلفة، وذلك في عدد من المحافظات. وتستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف وفقًا لمواقع الشركة الرسمية على النحو التالي:

تفاصيل وظائف القابضة للصرف الصحي في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف وذلك للتعيين بعقود عمل وفقا لما يلي:

أولًا: وظائف الهندسة: في التخصصات (كهرباء - ميكانيكا - مدني).

ثانيًا: وظائف العلوم: في التخصصات (كيمياء - كيمياء حيوي- ميكروكيمياء - ميكرو بيولوجي).

ثالثًا: وظائف الفنيين: (في جميع التخصصات).

رابعًا: وظائف عمال حرفيين: (تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة).

الشروط المطلوبة للتقديم:

- ألا يزيد السن على 30 عامًا بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف (الهندسة والعلوم) وقت تاريخ نشر الإعلان.

- ألا يزيد السن على 25 عامًا بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف (الفنية والعمال) وقت تاريخ نشر الإعلان.

- يشترط فى المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها.

- أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة (محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية).

- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل (معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية)، ولديه شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة.

- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين على مؤهل (بكالوريوس هندسة) ومقيد بالنقابة.

- أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي من الحاصلين على مؤهل (بكالوريوس علوم) ومقيد بالنقابة.

- يشترط في كل المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق (أبوصير - الغربانيات - برج العرب - بهيج).

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكّد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

- على أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة (التحريري - العملي).

وأشارت الشركة إلى أنَّ الطلبات تقدم على الموقع الالكترونى للشركة من هنـــــــا، لمدة 3 أسابيع من تاريخ النشر في 12 أكتوبر الجاري، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بأي طريقة أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1. أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

2. أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

3. أصل شهادة المؤهل وصورة منه.

4. أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة (مهندس أو كيميائي).

5. أصل شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة وصور منهم بالنسبة للمتقدم لوظيفة فني.

6. بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

تفاصيل وظائف القابضة لمياه الشرب في قنا

كما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب في قنا، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف بنظام التعاقد، على أن يستمر التقديم حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويشترط في المتقدمين الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا، باستثناء سائقي المعدات الثقيلة، فلا يزيد السن على 40 عامًا.

- الالتزام بالتقدم لوظيفة واحدة بالإعلان، وسيتمّ استبعاد طلب التقديم في حالة التقدم لأكثر من وظيفة.

- العمل بكل الوظائف بنظام الورديات (صباحي - مسائي).

- العمل عن طريق التعاقد ويتم وضع المتعاقد تحت فترة الاختبار مدة 6 أشهر.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقاً لإجراءات التوظيف الموحد والمعتمدة بالشركة.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف الفنية أو المكتبية أدى الخدمة العسكرية لمدة عامين أو أعفي منها.

- أن يكون المتقدم للوظائف الحرفية أو الخدمات المعاونة أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها.

- تكون الأولوية حسب احتياج أفرع الشركة (مراكز المحافظة) طبقًا لحاجة كل فرع ويراعى أولوية التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين.

- استيفاء نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشرط استيفاء باقي شروط الإعلان.

- لن يلتفت إلى أي طلبات سابقة لهذا الإعلان، ولن تقبل أي طلبات بعد المدة المحددة، كما لن تقبل أي طلبات تقدم بالبريد أو باليد.

المستندات المطلوبة للتقديم:

- صورة ملونة من أصل شهادة المؤهل (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة التجنيد (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة الميلاد.

- صورة ملونة من أصل بطاقة الرقم القومي سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل رخصة القيادة للسائقين سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة القيد بنقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين ونقابة العلميين بالنسبة للكيميائيين.

- صورة ملونة من أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

- صورة ملونة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة لوظائف (سباك/ لحام/ كهربائي).

- يتمّ استكمال المستندات بعد إعلان النتيجة.

ويتمّ تقديم ورفعها بصيغـة pdf على الموقع الإلكتروني من هنــــــــــا.