انطلاق فعاليات الملتقى السابع للاتحاد المصري للتأمين

عقدت اللجنة العليا للمتلقى الإقليمي للتأمين وإعادة التأمين الطبي، بحضور علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، شكيب أبوزيد، أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور ايهاب ابو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الرعاية الصحية، للتخطيط لعقد الملتقى في نسخته السابعة والمزمع عقده بمدينة القاهرة يومي 30 و31 يناير 2022، كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين في جلسته أمس 19 أكتوبر على عقد المؤتمر.

الرقمنة والتطور الرقابي أهم نقاط مناقشة التأمين الطبي

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «التأمين الطبي.. الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص»، ويشمل المحاور التالية:

- الرقمنة في التأمين الطبي والرعاية الصحية.

- التطور الرقابي للتأمين الطبي والرعاية الصحية.

- التأمين الطبي في إطار الشمول المالي.

- دور شركات الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ورشتا عمل عن القضايا المعاصرة في مجال التأمين الطبي

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المؤتمر، ورشتي عمل عن القضايا المعاصرة في مجال التأمين الطبي، يقدمهما بعض الخبراء الدوليين.

يذكر أنّ الملتقى يعقد كل سنتين بمدينة القاهرة، ويستقبل لفيف من خبراء التأمين الطبي والرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي، سواء من الحضور أم المتحدثين، وبحضور العديد من المشاركين من العديد من دول العالم.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في وقت سابق، إنّ القطاع في مصر تأثر بسبب انخفاض حجم الأقساط لأقل من 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ستظهر آثاره في عام 2021، حيث توقفت حركة السفر والطائرات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنّ التأمينات المتعلقة بحوادث التأمين الطبي انخفضت، بسبب خوف الناس من الذهاب إلى المستشفيات كيلا تنتقل عدوى كورونا إليهم.