شعبة الثروة الداجنة تكشف الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار بيض المائدة

كشف أبو الفتوح عبدالمعز، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة، الأسباب الخفية لارتفاع أسعار بيض المائدة، إذ ذكر أن سعر البيض في المزارع يقدر بـ50 جنيهًا، وتُباع الكرتونة في بعض المناطق بـ60 جنيها، وهذا يرجع للسمسرة وخلافه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، والذي يُعرض على «الحدث اليوم».

انخفاض أسعار البيض في رمضان وراء ارتفاعها الآن

وأضاف «عبدالمعز»، أن ارتفاع الأسعار المفاجئ لبيض المادة ناتج عن توقف الإنتاج من بعض المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار في رمضان، حيث وصل سعر الكرتونة حينها لـ25 جنيها، مشيرًا إلى أن الكثير من المربيين قاموا بالتخلص من القطعان، وهذا ما أدى لقلة العرض، وارتفاع الأسعار، كما أن الفترة المقبلة ستشهد دخول قطعان جديدة للإنتاج، وهذا من شأنه أن يُقلل الأسعار بالتدريج خلال الفترة المقبلة.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه

من ناحية أخرى، ذكر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وبعض الحبوب مثل الأرز والذرة الرفيعة، مؤكدا أنه لدينا فائض يقدر بـ5 ملايين طن من المنتجات الزراعية تصدر لمعظم دول العالم، وأن مصر لديها عجز في الحبوب مثل القمح والذرة الصفراء، والمحاصيل الزيتية مثل السمسم والزيتون.

نقيب الفلاحين: مصر تزرع 3.5 مليون فدان وهذه مساحة كبيرة جدا

وأوضح «أبو صدام»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن مصر تزرع 3.5 مليون فدان، وهذه مساحة كبيرة جدًا؛ والعجز ناتج من الاستهلاك الكبير، فمصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في استيراد القمح، كما أن لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان والأسماك، ولدينا عجز في اللحوم الحمراء، موضحًا أن البنك الزراعي قام بدور كبير جدًا في تنمية الثروة الحيوانية من خلال قروض البتلو، ولكننا نتمنى المزيد من التعاون لزيادة الثروة الحيوانية.