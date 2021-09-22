العليا للفيروسات: اللي عنده حساسية بيض مياخدش لقاح الإنفلونزا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية متواجد منذ فترة طويلة، قبل ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ويتم تطويره سنويًا، إذا كان يُطلق عليه منذ عامين «تطعيم ثلاثي»، موضحًا أن هناك أنواع عديدة من الإنفلونزا، مثل إنفلونزا A و B و H1N1، كما أن فيروس الإنفلونزا يتميز بالذكاء مثله مثل كورونا، إذ يُجيد التطوير من نفسه.

الفئات التي يجب عليها الحصول على لقاح الإنفلونزا

وأضاف «خطاب»، خلال حواره في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على شاشة «CBC»، أن الشركات تصنع تطعيمات كل عام على التحورات التي تظهر في العام الذي يسبقه، «السنة دي بقى اسمه التطعيم الرباعي»، مؤكدًا أن الفئات التي يجب أن تأخذ تطعيم الإنفلونزا هم الأشخاص الذين قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة حال الإصابة بالإنفلونزا، مثل العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن، ومن يعانون من أمراض القلب أو رئة مزمنة أو فشل كلوي، وكذلك الحوامل من اليوم الأول.

أعراض الإنفلونزا متشابهة بنسبة كبيرة مع كورونا

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن السيدات الحوامل عليهم تلقي لقاح الإنفلونزا، وكذلك السيدات التي تنوي الحمل في الشتاء، كما أن أهمية لقاح الإنفلونزا ارتفعت في الوقت الحالي بسبب وباء كورونا، «بدل ما يجيلك دور برد وصداع وسيلان في الأنف وتكسير في العظام، وتخاف أن هي تبقى كورونا وتعمل مسحة وتتعزل عن شغلك وبيتك، ما هي دي أعراض الإنفلونزا برضو».

ترك أسبوعين بين تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا

وتابع: « بدل ما الأعراض دي تيجي 4 مرات في السنة لو أخذت اللقاح مش هتجيلك غير مرة واحدة وممكن متجيش»، موضحًا أنه يجب ترك مسافة أسبوعين بين تلقي لقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا»، موضحًا أن هناك فئات ممنوعة من أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا وهم الذين يعانون من حساسية البيض، كما أن الأطفال يستطيعون الحصول على هذا المصل من سن 6 سنوات.

قد يُجاز تطعيم الأطفال ما فوق الـ 12 سنة

وأوضح، خلال حواره مع كلٍ من الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، و منى عبد الغني، أن الأطفال خلال العامين الماضيين لم يذهبوا للمدارس طوال الوقت، ولكن العام الجاري سيذهبون للمدراس طول الوقت، فقد يحدث اختلاط بينهم مع وجود أمراض الشتاء والزكام والبرد، متوقعًا أن يتم إيجاز التطعيم للأطفال من سن 12 لـ 18 سنة، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.