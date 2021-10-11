شعبة «بيض المائدة»: ننتج مليون كرتونة يوميا.. وأمريكا تعاني من الأسعار

قال أحمد عبدالله، نائب رئيس شعبة «بيض المائدة» في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البيض في أوقات سابقة ارتفع سعره، ثم انخفض مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في 2018 ارتفع سعره إلى 40 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، ثم عاود الانخفاض مرة أخرى، موضحًا أنه وصل اليوم سعر الكرتونة إلى 46 جنيهًا، و48 جنيهًا.

وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أن سعر البيض مرتبط بأسعار الخامات وهي بورصة عالمية، وسعر طن الذرة ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، والصويا ارتفع سعره من 5200 جنيه إلى 9 آلاف جنيه.

ارتباط أسعار البيض بالبورصات العالمية

وأضاف «عبدالله»، أن هذه الخامات السالف ذكرها كلها مستوردة، وكلها أسعار عالمية وجميع دول العالم تعاني من ارتفاع سعر الدواجن، مثل أمريكا، لنفس السبب، مع العلم أن الولايات المتحدة من البلاد المصدرة للخامات، ولكن الأسعار ارتفعت عالميًا بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر تنتج من 800 ألف طبق إلى مليون كرتونة بيض يوميًا، مشددًا أن هذا الإنتاج يكفي لاحتياجات مصر والتصدير أيضًا، ولكن المشكلة في الخامات العالمية.

وتابع نائب رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن كروتونة البيض «تعتبر 2 كيلو بروتين، ولكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بارتفاع الخامات عالميًا»، معربًا عن أمله في ألا يرتفع سعر طبق البيض، ومشددًا على أسعار البيض مرتبط بالبورصة العالمية، وإذا انخفض سعر التكلفة سوف ينخفض بالتالي سعر البيض.

ولفت إلى أن المنتجين تكبدوا الكثير من الخسائر، والمواطنون لم يشعروا خلال الفترة الماضية بهذه المشاكل، وشعروا بها بعد الإقبال على طلب البيض، والأسعار ستنخفض مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية.