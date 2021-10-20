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توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح نشطة وأمطار خفيفة الخميس والجمعة

كتب:

أمنية سعيد
08:01 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من غدٍ الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، حتى السبت الموافق 23 من الشهر ذاته.

وتوقع الخبراء أنّ تشهد البلاد نهارًا طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون لطيفا ليلًا على كل الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنّ يومي الخميس والجمعة سيشهدان فرصا لتساقط  أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما تنشط الرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

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