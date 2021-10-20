الصحة تعلن موقف التطعيم بـ«جونوسون» للحاصلين على اللقاح الصيني

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المواطن الحاصل على جرعتين من لقاح سينوفارم ويريد السفر إلى دولة ما ووضعت شرط الحصول على لقاحات بعينها كلقاح «جونسون أند جونسون» أو «استرازينكيا» أو لقاح «فايزر» عليه الانتظار لمدة شهرين ثم بعد ذلك يحصل على جرعة من اللقاح، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمواطنين من أجل أخذ لقاح كورونا والتوسع في أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.

7 مليون جرعة من لقاح كورونا تتسلمها مصر خلال الشهر الجاري

وأضاف المصدر، في تصريحه، «من المتوقع وصول أكثر من مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون يوم الاثنين القادم، وستقوم هيئة الدواء بتحليل عينات من الشحنة، لافتا إلى توزيع الشحنة على مراكز تلقي لقاح كورونا المختلفة، ومن المقرر أن تستلم مصر 7 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن مصر لن تقوم بالخلط بين اللقاحات إلا في حالة واحدة وهى حالات السفر الضرورية، وعن الجرعة الثالثة للقاحات كورونا فى مصر، أكد أنها لفئات معينة فقط في البداية وهى الكوادر الطبية نظرا لأنها أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس للتعامل المباشر مع الحالات، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرا لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

الصحة تدعو المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن ضرورة التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورنا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.