«الصحة»: لقاح استرازينكيا آمن ولا خلط بين اللقاحات إلا في حالة واحدة

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن الخلط بين لقاحات كورونا أمر لا ينصح به، ولكن في حالة واحدة يمكن الخلط وهو في حال سفر المواطن إلى دولة معينة واشترطت الحصول على نوع معين من اللقاحات فيمكن الخلط بين اللقاحات، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ويجب الإسراع من أجل الحصول على اللقاح.

لقاح استرازينكيا.. آمن وفعال

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حتى الآن لم يحدث خلط في مصر، وعن الأحاديث عن لقاح استرازنيكا وحدوث أعراض جانبية غريبة على المواطنين، نفى «النادي» هذه التصريحت وقال «لقاح استرازنيكا من أفضل أنواع اللقاحات الموجودة على متسوى العالم «إحنا ليه بنخوف نفسنا هو فيروس كورونا عندنا بس؟ على مستوى العالم واللاقحات مش في مصر بس دي في كل دول العالم.. العالم كله تطعم».

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف النادي أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا معروفة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وإحساس بالتعب والإرهاق لمدة يومين وصداع بسيط، لافتة إلى أن لقاح استرازنيكا هناك فئات لن تحصل عليه وبالفعل هناك معايير لأخذ هذا اللقاح يتم تطبيقها.

وفي سياق متصل كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270193 حتى اليوم.