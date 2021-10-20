كورونا في مصر.. «الصحة» تستقبل مليون جرعة من لقاح جونسون خلال أيام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، قائلة إن من المتوقع وصول الشحنة الثالثة من لقاح جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل.

وتابعت الوزارة، في تقرير رسمي، أنه سيتم تحليل الشحنة والتي تُقدر بأكثر من مليون جرعة من قبل هيئة الدواء المصرية ويتم توزيعها على مستوى مراكز تطعيم محافظات الجمهورية والمخصصة على أغراض السفر.

لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة بفعالية 88%

وقالت الوزارة إن لقاح جونسون آند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة، وتصل فعالية اللقاح لمواجهة الفيروس لـ88% ضد فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة أن الأعراض الجانبية للقاح تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والحكة والصداع والحكة وتنميل في الذراع وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة فى النوم، مشيرا إلى أن هذه الأعراض الجانبية تستمر لمدة يومين ولا تحتاج إلى خوف أو التوتر.

وتوقعت الوزارة أن يكون ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال الأيام، وأعلنت ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابعت الوزارة أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء كمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام.

وشددت الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.