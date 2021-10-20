الصحة العالمية: الصراعات السياسية في بعض الدول تعيق وصول لقاح كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق المتوسط، إن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه منظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاحات المضادة بكورونا في منطقة الشرق المتوسط، وهناك العديد من الصراعات السياسية الداخلية المنتشرة في بعض دول داخل الإقليم المتوسط التي تعيق عملية توزيع اللقاحات.

عملية توزيع اللقاحات في منطقة الشرق المتوسط تتم بناء على اتفاقيات مسبقة

وأضاف «المنظري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية توزيع اللقاحات في منطقة الشرق المتوسط تتم بناءً على اتفاقيات تم إبرامها بين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في هذه الدول، وكذلك الاتفاقيات التي عقدتها المنظمة مع المنظمات الأممية الداعمة والمشجعة على وصل اللقاح لمستحقيه في هذه الدول، بالإضافة للاتفاقيات التي عقدت مع الهيئات الحكومية والجمعيات أيضا.

الدول التي تشهد صراعات سياسية داخلية تعيق وصول اللقاحات لمستحقيه

وتابع «المنظري»، أنه يصعب على منظمة الصحة إيصال اللقاحات لمستحقيها في الدول التي تشهد صراعات داخلية بين أبناء الشعب الواحد، وتمكن الصعوبة ليس في توفير اللقاح، بل في التأكد من تطعيم المواطنين به ووصوله لمستحقيه.

رغم العديد من الصعوبات التي تواجه منظمة الصحة العالمية إلا أنها تعمل على توفير اللقاحات

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، أنه رغم هذه الصعوبات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في توفير اللقاحات، إلا أننا نعمل جاهدين مع كل الأطراف التي تكون لها القدرة في التعامل وصول اللقاحات إلى الفئات المستحقة، لافتا أن المنظمة الصحة العالمية تضع الخلافات السياسية جانبا، وتعمل على الحفاظ على أرواح السكان مهما كانت انتمائتهم وظروفهم السياسية.