محافظ الإسكندرية: انتهاء 80% من أعمال تطوير طريق مصطفى كامل

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع مصطفى كامل الرئيسي، وذلك قبل بدء موسم الأمطار، خاصة أن هذا الشارع، كان يشهد تراكمات المياه عند تساقط الأمطار، حيث تمكنت مديرية الطرق من انتهاء 80% من أعمال تطوير الطرق.

الشريف: تنفيذ 154 شنيشة في شارع مصطفي كامل

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع العاملين بضرورة الإسراع في رفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان.

طريق مصطفى كامل بالإسكندرية

وأضاف أنه جرى تقسيم العمل بطريق مصطفى كامل بنطاق حي منتزه أول، إلى 3 مراحل، وجرى الانتهاء من نحو 80% من أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل بنطاق حي منتزه أول، أما أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشارع بنطاق حي منتزه ثان، فمن المقرر البدء فيها عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي.

محافظ الإسكندرية عن شارع مصطفى كامل

وأكد المحافظ، أنه جرى تنفيذ نحو 154 شنيشة في شارع مصطفى كامل بنطاق حي منتزه أول، وذلك بداية من كوبري الساعة حتى البحرية، وذلك منعا لحدوث أي تجمعات مياه خلال موسم النوات.

نسبة انتهاء شارع مصطفى كامل في الإسكندرية

وأوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في الإسكندرية أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من طريق مصطفى كامل بنطاق منتزه أول بنسبة 100% بطول حوالي 2 كيلو وتم توسعته بعرض 21 متر وقد تم عمل أرصفة انترلوك و جزيرة وسطى، أما المرحلة الثانية من الشارع فقد تم تنفيذ أعمال التطوير بنسبة 70%، والمرحلة الثالثة فقد تم الانتهاء منها بنسبة 25%.