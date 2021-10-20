تعليم الإسكندرية: بدء تفعيل خطط تخفيض الكثافة في المدارس

أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تقارير المتابعة بالإدارات التعليمية، أكدت بدء تنفيذ التعليمات الخاصة بخفض الكثافات، لارتفاع نسبة حضور الطلاب واستمرار تكدس أولياء الأمور أمام بوابات المدارس.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مديري عموم الإدارات التعليمية، تابعوا انتظام العملية التعليمية ببعض مدارس الإدارات التعليمية الثماني، مع التنبيه المشدد بضرورة الالتزام بخفض الكثافات المرتفعة وفق الكتاب الدوري والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية .

استثمار الإذاعة المدرسية في الإسكندرية

وأوضح أنه تم التشديد على مديري المدارس والمعلمين باستثمار الإذاعة المدرسية في التوعية المستمرة للطلاب بأهمية النظافة العامة ومخاطر الفيروسات وكيفية الوقاية من الأمراض والتغذية السليمة وإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

مديرو الإدارات التعليمية يتفقدون المدارس في الإسكندرية

وأجرى شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه، جولة تفقدية بمدرسة الفضالي الرسمية لغات، ومدرسة مصطفى أبوهيف الابتدائية، كما قامت «همت أبو كيلة»، مدير عام إدارة شرق بمتابعة مدرسة «نجيب محفوظ الرسمية لغات»، ومدرسة أبناء النيل الابتدائية، فيما تابعت علا سليمان مدير عام إدارة وسط مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية ومدرسة سليمان يسري الرسمية لغات ومدرسة عبد القادر حاتم الابتدائية.

وتابع هشام عثمان مدير عام إدارة العامرية مجمع مدارس محمد مرعي الإبتدائية والإعدادية، وتابعت الدكتورة رحاب جابر مدير عام إدارة العجمي مدارس أبو بكر الصديق الإبتدائية والشهيد مصطفى محمود الإبتدائية والتنوير والعجمي الثانوية بنات.