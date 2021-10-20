إزالة 11 «كشك» بمحيط مدارس غرب الإسكندرية

شهد حي غرب الإسكندرية، حملات صباحية بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، لإزالة التعديات والإشغالات في محيط المدارس بمنطقة مينا البصل، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد 13 «كشك»، بينهم 11 كشك بمحيط المدارس.

تفاصيل إزالة 11 كشك بجوار أسوار مدارس غرب الإسكندرية

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحي أزال عدد 6 أكشاك خلف مدارس «الطليعة، الأمير لؤلؤ، وأبو الهول»، بشارع الأمير لؤلؤ، فضلا عن إزاله 5 أكشاك بجوار سور مدرسة الورديان الفنية العسكرية المتقدمة، إمتداد شارع القفال.

حملة على سوق شارع 188 غرب الإسكندرية

وأضافت رئيس الحي، في بيان قبل قليل، أن الحملة توجهت إلى سوق شارع 188 وتم إزالة الإشغالات من أمام مدرسة رشاد عثمان، فضلا عن إزالة الاشغالات من امتداد سوق العبداني وإزاله كافة التوصيلات الكهربائية المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المخالفين.

شعبان: الحملات مستمرة أمام المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة

وأوضحت «شعبان»، أن الحملات لاقت استحسان الأهالي وأولياء أمور الطلاب وسكان الشوارع وأشادوا بالجهد المبذول للحفاظ علي سلامه الطلاب في الإسكندرية.

وأكدت أن الحملات مستمرة يومياً لإزالة التعديات والإشغالات أمام المدارس بنطاق الحي حفاظا على أمن وأمان وسلامة الطلاب وفرضا للانضباط.

شارك في الحملة إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والكهرباء والرقابة والرصد البيئي بالحي والكول الأمني، وسط متابعة من قيادات الحي وديوان عام المحافظة.