«عوض» باحتفالات جامعة دمياط: استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في احتفالات جامعة دمياط بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شهدتها الجامعة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة، واللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

عروض عسكرية وأوبريت «رسالة من شهيد» في احتفالات جامعة دمياط

بدأت مراسم الاحتفال بتفقد محافظ دمياط ومرافقية المعرض الذي أقامته الجامعة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ويضم عدداً من اللوحات الإبداعية بأيدي طلابها، عبروا خلالها عن ملحمة أكتوبر، كما تخلل الحفل عروض عسكرية قدمها طلاب مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، وأوبريت «رسالة من شهيد»، أداة طلاب الجامعة، وفريق «رؤية» للدراما الحركية.

محافظ دمياط فى احتفالات جامعة دمياط: لابد من استلهام روح أكتوبر للتغلب على كافة التحديات

وأكدت محافظ دمياط، في كلمتها خلال الاحتفال، على ضرورة استلهام روح أكتوبر للتغلب على كافة التحديات، وتحقيق المزيد لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أعربت عن فخرها بما حققته جامعة دمياط لإنشاء هذا الصرح التعليمي.

وكرمت محافظ دمياط والدكتور السيد دعدور عدداً من أسر شهداء حرب أكتوبر، ومنهم «الشهيد البطل فوزي أحمد الجمال، والشهيد البطل محسن مصطفى خليل، والشهيد البطل فهمي علي حجازى، والشهيد البطل عبده السعيد بشتو»، كما قاموا بتكريم البطل المحارب «فاروق عبده البرعي»، الذي شارك فى تحقيق النصر خلال حرب أكتوبر المجيدة، كما تم أيضاً تكريم القائمين على هذا الحفل والطلاب المشاركين في الاحتفالات.