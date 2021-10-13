رئيس جامعة دمياط يبحث تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع عدد من مسئولي شركة وادي النيل، منفذ مشروع المستشفى الجامعي، المقرر إنشاؤه بالحي الرابع، على مساحة 27 ألف متر مربع.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب البشري، والمهندس أحمد جمال الطوبشي، استشاري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الله السيد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة دمياط، والدكتور خالد الزهيري، أمين عام الجامعة، وعدد من ممثلي الشركة.

الاجتماع تناول الوقوف على مستجدات التصاميم المعمارية للمستشفى الجامعي

تناول الاجتماع الوقوف على مستجدات التصاميم المعمارية للمستشفى الجامعي، ونظام الإنشاء المقرر اتباعه خلال عملية تنفيذ إنشاء المستشفى، حيث من المقرر اتباع النظام الجزئي في الإنشاء بمعنى الانتهاء من كل مبنى على حدة ودخوله عملية التشغيل الفعلي دون الانتظار للانتهاء من المباني الأخرى.

المستشفى الجامعي تستعد لاستيعاب 400 سرير و 20 غرفة عمليات و 10 غرف عناية مركزة

كما تناول الاجتماع الملامح العامة لمشروع المستشفى الجامعي المقرر استيعابه لعدد 400 سرير و 20 غرفة عمليات و 10 غرف عناية مركزة، حيث من المقرر البدء في أعمال المرحلة الأولى المقرر استيعابها للعيادات الخارجية والآشعة والطوارئ والعلاج الطبيعي ووحدة قسطرة القلب خلال شهر من الآن.

رئيس جامعة دمياط يحث مسئولي الشركة المنفذة على ضرورة اتباع الجدول الزمني

وحث رئيس الجامعة مسئولي شركة وادي النيل على ضرورة اتباع الجدول الزمني والالتزام به لإنجاز هذا المشروع الذي يعد مشروعًا قوميًا فارقًا للمجتمع الدمياطي مؤكدً أن إنشاء المستشفى الجامعي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمحافظة.

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب

كما التقى رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وتضم اللجنة التخطيطية العليا، وعلى رأسها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، وعمداء كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وذلك على هامش الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، الذي تستضيفه كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، للمرة الأولى منذ إنشائها.