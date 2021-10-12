جامعة دمياط تستقبل وزير التعليم الأسبق وأعضاء لجنة «علوم الحاسب والمعلوماتية»

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وذلك على هامش استضافة كلية الحاسبات والمعلومات الاجتماع الشهري للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والمقرر انعقاده غدًا الأربعاء.

وحضر اليوم من اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، كل من إبراهيم الحناوي، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، والدكتورة إيمان ثروت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هاشم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

كما حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل عبد القادر عوض، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ناهد فكري، عميد كلية التمريض، والدكتور المتولي مصطفى سليم، عميد كلية الزراعة، والدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب.

وأهدى رئيس الجامعة، أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، درع الجامعة تقديرًا وتكريمًا لزيارتهم الأولى للجامعة.

أعضاء اللجنة التخطيطية العليا يشيدون بمستوى الإنشاءات الجامعية

واصطحب رئيس الجامعة، أعضاء اللجنة التخطيطية العليا في جولة تفقدية بحرم الجامعة الجديد، للتعرف على مشروعات الجامعة، وأشاد أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بمستوى الإنشاءات الجامعية ولما وصلت إليه الجامعة من هذا المستوى في فترة وجيزة، متمنين لها مزيدًا من الازدهار الفترة المقبلة.

كلية الحاسبات والمعلومات تعقد اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية

ويعقد غدًا في كلية الحاسبات والمعلومات، اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، بحضور أعضاء اللجنة التخطيطية العليا وأعضاء اللجنة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعة المصرية الحكومية.