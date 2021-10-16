7 نقاط للتطعيم بلقاح بفيروس كورونا لطلاب جامعة دمياط.. تعرف عليها 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا لطلاب جامعة دمياط والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية.

7 نقاط للتطعيم بلقاح بفيروس كورونا لطلاب جامعة دمياط

وحددت المديرية بالتعاون مع الجامعة 7 أماكن لتلقي اللقاح، نستعرضها في السطور التالية:-

- مركز شباب الساحة الشعبية

- مركز شباب نادي دمياط الجديدة

- مركز شباب رأس البر

- مركز شباب كفر البطيخ

- مركز شباب الزرقا الرياضي

- مركز شباب فارسكور

- مركز شباب كفر سعد

هذا وحددت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عددا من مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المتنقلة في محافظة دمياط الثابتة لتلقي اللقاح بخلاف الخريطة الأسبوعية التي تعلنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة أسبوعيا.

8 مراكز ثابتة لتلقى لقاح كورونا في دمياط

ويبلغ عدد مراكز تلقيح لقاح كورونا في دمياط لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، 8 مراكز في المحافظة، وتضم 4 مستشفيات و4 وحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين وهي كالتالى:

- مركز القلب والجهاز الهضمي في دمياط.

- معهد الأورام بدمياط.

- المركز الإقليمي لنقل الدم.

- مستشفى ميت أبو غالب

- مستشفى رأس البر

- مركز صحة دقهلة بالزرقا.

- مركز صحة ثالث بمدينة دمياط.

- مركز صحة رابع بمدينة دمياط الجديدة.

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين على تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.