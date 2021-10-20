الصحة العالمية: ندعم أي دولة ترغب في إنتاج لقاح كورونا أو تصنيعه

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن عقد عدة جلسات تشاورية مع وزراء الصحة في إقليم الشرق المتوسط بشأن توفير دعم المنظمة للدول التي تسعى لإنتاج لقاحات تساعد على قضاء جائحة كورونا، بجانب دعم الدول التي لها باع كبير في مجال التجارب وإنتاج اللقاحات المختلفة.

منظمة الصحة العالمية تدعم أي دولة لها الرغبة في إنتاج اللقاح أو تصنيعه

وأضاف «المنظري» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أن منظمة الصحة العالمية تدعم أي دولة لها الرغبة في إنتاج اللقاح أو تصنيعه من خلال القدرات والإمكانيات المتاحة داخل كل دولة».

وتابع: «وتدعم المنظمة الخطوات البناءة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتصديره للدولة المجاورة في الإقليم بعد الاتفاق مع الشركة الأم المصنعة للقاح على غرار ما تفعله الحكومة المصرية من تصنيع لقاح سينوفاك بالاتفاق مع الحكومة الصينية».

«الصحة العالمية» تشجع جميع الدول الراغبين في إنتاج اللقاحات

وأردف «المنظري»: «منظمة الصحة العالمية تشجع جميع الدول وعلمائها الراغبين في إنتاج اللقاحات وتوفر كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لخروج مثل هذه اللقاحات للنور».

وعن سبب قلة الدراسات والتجارب في المنطقة، أكد أن هناك العديد من التجارب التي تجرى من قبل بعض العلماء حول تصنيع بعض العقارات المضادة للفيروسات ولكن ما ينقص المنطقة قلة الخبرة في هذا المجال وهجرة العقول المبدعة للخارج وعدم وجود بيئة مشجعة على الإبداع والعمل وعدم المشاركة في هذه التجارب.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تساعد على تقليل مضاعفات كورونا

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، مع مراعاة أخذ اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وارتداد الكمامة طوال فترات اليوم، بجانب غسيل اليدين بصورة مستمرة وفقًا للطرق الصحية المتفق عليها، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي.

وحذر من عدم التهاون مع فيروس كورونا وأن اللقاحات لا تقي تمامًا من الفيروس؛ ولكن تقلل من المضاعفات المصاحبة.