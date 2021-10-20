مصرع 17 وإصابة 5 في تصادم سيارة نقل بميكروباص على «الدائري الأوسطي»

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادثا بشعا قبل دقائق، إثر تصادم سيارة نقل عبرت الطريق المقابل، بميكروباص محمّل بالمواطنين، ما أسفر عن مصرع 17 وإصابة 5 آخرين.

بداية الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، ما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين، وبعد الانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن أنّ سيارة نقل اصطدمت بميكروباص.

حادث الدائري الأوسطي أول أمس ضحايا ومصابين

يذكر أنّ الطريق الدائري الأوسطي شهد حادثًا مؤلمًا أول أمس، حيث اصطدمت سيارة تريلا بأخرى مُحمّلة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 8، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم بشأن وقوع الحادث، وأوضحت التحريات الأولية أنّه وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدًا أعلى ترعة سقارة.