النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث الطريق الأوسطي بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين، الذي وقع اليوم الاثنين، نتيجة تصادم سيارة تريلا بأخرى مُحملة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 4 وفيات و8 مصابين.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم حول وقوع الحادث، وأوضحت التحريات الأولية عن وقوع حادث في تمام الساعة السابعة صباحًا أعلى الطريق الدائري الأوسطي وتحديدًا أعلى ترعة سقارة، بعد تصادم سيارة تريلا بأخرى محملة بالعمال، متجهة نحو المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مقر عملهم.

اقرأ أيضًا: تفاصيل حادث الدائري الأوسطي

التحريات الأولية

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتقلى العلاج اللازم، بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي في البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

4 وفيات و8 مصابين في حادث البدرشين

وتبين أن هناك سيارة تريلا اصطدمت بأخرى أجرة كانت تحمل عمالًا يعملون في إحدى مصانع مدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن سقوط 4 وفيات و8 مصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار التحقيق في الواقعة.