يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة وملخص أحداث الحلقة 29 وموعد الإعادة، عبر قناتي أون وأون دراما، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الأخيرة، بين بطلي العمل الفنانين شريف منير ولقاء الخميسي.

مسلسل إجازة مفتوحة يحظى بنسبة متابعة عالية

ويأتي موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، وموعد الإعادة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي، إذ أنّ العمل يحظى بنسبة متابعة كبيرة وتتصدر بعض حلقاته محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

قصة حب بيجا ورياض تُتوج بالزواج

وترصد «الوطن» ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل إجازة مفتوحة، حيث أنّ سميحة أيوب «بيجا» والتي تُجسد دور والدة الفنان شريف منير، تجمعها قصة حب مع الفنان سامي مغاوري «رياض» والتي ستُتوج بالزواج، إذ ظهرا في أحد المشاهد وهما يتفقان على شروط إتمام الزيجة.

وظهر سامي مغاوري، بخفة ظله المُعتادة، في أحداث الحلقة 29 من مسلسل إجازة مفتوحة، حيث تعامل وكأنه شاب يتزوج لأول مرة، ومن طلبت منه سميحة أيوب ألا يتمادى في إعجابه الشديد بها، لاسيما وأنه كان يُغازلها طوال الوقت.

وسيطرت الكوميديا، على مشهد اتفاق بيجا ورياض على الزيجة، في أحداث الحلقة 29 من مسلسل إجازة مفتوحة، حيث قالت له سميحة أيوب: «مش هسمح لك تقعدني من الشغل بعد الجواز، أنا الطبيخ هو متعتي الوحيدة، ومش هستغنى عنها لحد آخر يوم في عمري».

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل إجازة مفتوحة، من بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.