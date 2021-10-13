انتهاء تصوير مسلسل إجازة مفتوحة.. وشريف منير يستعد للسفر إلى الجونة

أعلن الفنان شريف منير، الانتهاء من تصوير مسلسل «إجازة مفتوحة»، اليوم، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور حتى الحلقات الأخيرة، الذي يُعرض حصريًا عبر قناة «أون»، وذلك قبيل سفر الفنان إلى الغردقة لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ونشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من كواليس مسلسل إجازة مفتوحة، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله.. فجر اليوم.. خلصنا تصوير مسلسل إجازة مفتوحة.. يا رب النجاح للنهاية».

أحداث مسلسل إجازة مفتوحة: يعاني من تراكم الأقساط

ويُجسد شريف منير، خلال أحداث مسلسل إجازة مفتوحة، ابن سميحة أيوب، وزوج لقاء الخميسي، حيث يعمل مديرًا لأحد القرى السياحية، بينما ينتهي عمله بشكلٍ مفاجئ، لتزداد عليه الأقساط، لاسيما وأنه مسؤول عن أسرة كاملة، ليضطر إلى الالتحاق بوظائف مختلفة، كما يستغنى عن أشياء كثيرة في حياته، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل إجازة مفتوحة، من بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وهشام إسماعيل، وملك قورة، وألفت عمر، ونور محمود، ومحمد العمروسي، ومراد مكرم، ودنيا ماهر، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

ويُعرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة أون، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

شريف منير يستعد للسفر إلى مدينة الجونة

وفي سياق آخر، يستعد الفنان شريف منير، للسفر إلى مدينة الجونة، خلال الساعات القليلة المُقبلة، للمُشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمُقرر إقامتها غدًا الخميس 14 أكتوبر وحتى يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي.