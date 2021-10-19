قصائد وتواشيح دينية في احتفال تربية الغردقة بالمولد النبوي

قدم طلاب كلية تربية، بجامعة جنب الوادي، فرع الغردقة، عروضا رائعة في احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف من قصائد الشعر والتواشيح الدينية، خلال الحفل الذي إقامته إدارة الكلية اليوم الثلاثاء في حرم كلية التربية، وضم العديد من الفقرات الفنية من القصائد والتواشيح الدينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

احتفال كلية التربية في الغردقة بذكرى المولد النبوي الشريف

كانت إدارة كلية التربية، برئاسة الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد الكلية التربية بالغردقة نظمت احتفالا بذكرى مولد النبوي بحضور الدكتور محمود الشيمى وكيل أول وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من هيئة التدريس والطاقم الإداري وطلاب كلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي.

أناشيد دينية وتواشيح في حب الرسول

وقال الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الكلية حرصت على تنظيم احتفالا بالمولد النبوي الشريف للطلاب تم خلاله التحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اقتداء الشباب به، مضيفا أن الطلاب قدموا وجبة رائعة من الأناشيد الدينية والتواشيح في حب الرسول، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم بالكلية.

تلقي الطلاب لقاح كورونا

وأكد الدكتور محفوظ عبد الستار أبوالفضل عميد كلية التربية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، تلقي جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا عدم السماح بدخول حرم الكلية أو المشاركة في المحاضرات إلا بعد تلقي لقاح كورونا خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.