استقبال سفراء الدول «الإيبرو أمريكية» بجامعة فاروس لمقابلة الطلاب

استضافت جامعة فاروس بالإسكندرية، اليوم، ملتقى Ibero-America، وذلك على هامش زيارة فعاليات الأسبوع الثقافي الإيبروأمريكي بحضور 16 سفيرا من الدول الإيبروأمريكية، والتي بدأت بالأمس بزيارة قلعة قايتباي ثم مكتبة الإسكندرية ثم جامعة فاروس، وهو الحدث الأول من نوعه بالإسكندرية، حيث دعت كلية اللغات والترجمة بدعوة سفراء وقناصل الدول الناطقة باللغة الإسبانية في إطار التبادل الثقافي بين هذه الدول ومصر.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، رئيس جامعة فاروس، إن قسم اللغة الأسبانية، ينتظره الكثير من الفرص، وتأتي أهمية هذه الفعالية في التبادل والتفاعل الثقافي، الذي يعايشه الطالب على الأرض فالحاجة للغة الإسبانية في تزايد.

رئيس جامعة فاروس يكرم السفراء

وسلم رئيس الجامعة السفراء درع الجامعة تكريما لهم، توالت كلمات السفراء لدول أسبانيا ثم جواتيمالا ثم الارجنتين ثم جمهورية الدومنيكان ثم براجواي والذين اشادوا بتنظيم هذا الحدث الضخم والفريد كما اشاروا في كلماتهم للتعاون المشترك والفعال في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية مع مصر.

وعرض ضيوف الملتقى، تجارب وثقافة دولهم باللغة الإسبانية للطلاب، الذين بدورهم تبادلوا الحديث والنقاش معهم.

جاء ذلك بحضور سفراء المكسيك، الإكوادور، جواتيمالا، الأرجنتين، بنما، كوبا، فنزويلا، شيلي، أسبانيا، كولومبيا، البرازيل، البرتغال، الدومينيكان، وأوروجواي، والقائمين بأعمال سفارة بوليفيا، بيرو، وباراجواي من الجانب الإيبروأمريكي.

معرض مكتبة الإسكندرية للصور الفوتوغرافية

وكان السفراء في مكتبة الإسكندرية، حيث تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «مدن إيبيرو أميركا» لسفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، بمشاركة سفارات كلا من (الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، جمهورية الدومنيكان وأوروجواي).

وشهد المعرض تقديم ثلاثة صور فوتوغرافية لثلاثة مدن ومناظر طبيعية من كل بلد، من المشاركين في معرض مكتبة الإسكندرية، من دول أمريكا اللاتينية والدول اللاتينية المشاركة في الأسبوع الثقافي.