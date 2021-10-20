وزير النقل: توريد 40 قطارا لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه سيتم توريد نحو 40 قطارا لمشروع قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، مؤكدا على أنه بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27%، حيث تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، وبلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21%، ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية، وقد تم توريد وصول القطارين الأول والثاني، وجارٍ تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.

وزير النقل: قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة يشمل 22 محطة

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم افتتاحه أمام الجماهير، نهاية مايو 2022، حيث يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية»، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل: مشروع قطار المونوريل سيتم تشغيله نهاية مايو 2022

وأوضح الوزير، بأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، لافتا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وزير النقل: مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة

وأشار وزير النقل، إلى أن جميع مناطق العمل بمشروع المونوريل يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، من خلال تعقيم معدات العمل، وتطهير مناطقه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مع إلزام جميع القائمين على تنفيذ المشروع بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.