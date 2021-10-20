الإمارات تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية: الحل قيام دولة مستقلة

أكدت الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت بشأن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود الإيجابية على الساحة الدولية، للدفع قدما بجهود السلام في الشرق الأوسط، وبناء الثقة بين الأطراف لاستئناف عملية المفاوضات، وذلك في بيانها أمام المناقشة ربع السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

الحفاظ على وقف إطلاق النار

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم، أن الإمارات دعت إلى مواصلة العمل للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدة أهمية خفض التصعيد في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت في الوقت ذاته إلى وقف جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي المحتلة والتي من شأنها أن تقوض من آفاق حل الدولتين، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان خاصة في القدس الشرقية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت الإمارات ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

الوضع القانوني والتاريخي للقدس

وركزت دولة الإمارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، مع احترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية على الأماكن المقدسة في المدينة.وشددت على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم التوتر في مدينة القدس، أو أن تؤثر على الترتيبات التاريخية المتعلقة بالمسجد الأقصى بشكل خاص.

وحثت الإمارات، المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له من أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد - 19.

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

وفي ختام بيانها، شددت الإمارات على أن الحل العادل والدائم والشامل لللقضية الفلسطينية يتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها.