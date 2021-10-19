وزير شؤون مجلس وزراء الإمارات: مصر تقود العرب نحو مستقبل جديد

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، اليوم، إن مصر هي بلد التاريخ والحضارة والمجد والتجدد والبناء والعمران والإبداع الإنسان، وستقود العرب نحو مستقبل أفضل.

وأضاف: «يسعدني المشاركة في الدورة الثانية لـ جائزة التمييز الحكومي، والتي تأتي ترجمه لما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ارتقاء بالمنظومة الحكومية، وتحسين جودة تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذا لرؤية مصر 2030، حفظ الله مصر وشعبها وأدام نهضتها».

مصر قلب العرب

وأضاف «القرقاوي»، خلال كلمته في تقديم احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، أنه يعتز بالمشاركة في الاحتفالية كممثل لدولة الإمارات، مستطردا: «ما يجمع فريقينا هو الرغبة في تبادل المعارف والخبرة، وما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أرثاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قبل قيام دولة الإمارات منذ 5 عقود، وما يجمعنا هو وقفة مصر التاريخية مع دولتنا الوليدة قبل 50 عاما ودعمها بالرعاية والخبرة والعلم، وما يجمع بيننا هو وصية الشيخ المغفور له لأبنائه شعب الإمارات وقيادتها بأن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، ونهضتها هي نهضة للعرب كلهم».

تجربة مصر الحكومية تلهم العالم

وأوضح أن التجربة الإماراتية في العمل الحكومي ملهمة، وقبلها كانت تجربه مصر الحكومية والإنسانية التي ألهمت العالم كله، متابعا: «خلال 4 أعوام فقط من الشراكة الجديدة استطعنا تحقيق الكثير من الإنجازات ليس بسبب الاتفاقيات ولكن بسبب الروح الأخوية الحقيقية بين الشعبين والحكومتين، واستطعنا استثمار 211 ألف ساعة من تبادل الخبرات والمعرفة بين فرقنا الحكومية، وتبادلنا الخبرات مع أكثر من 15 ألف مسؤول حكومي، وتجاوز عدد طلبات الجائزة ألفين جائزة حكومية و140 محكم للجائزة».

الإبداع لا يتوقف في مصر

وأكد أن رحلة التمييز تحتاج للصبر والمثابرة والاستمرار، ونتائجها سنراها واقعا ملموسا في كافة القطاعات من خلال تغيير ثقافة التعامل الحكومي، وبث روح جديدة من الابتكار والتمييز ومصر ولادة ولا يتوقف فيها الإبداع، وما نراه من تطورات في مصر وتمكين للمرأة والشباب والإيمان بأفكارهم بقيادة الرئيس السيسي يشير إلى أن مصر وخلال سنوات قليلة من رئاسته باتت عالمية.

واختتم: «أريد أن أختتم كلمتي لكم بقصة ألهمتني، فعندما كنت في جولة بالعاصمة الإدارية مع أحد المسؤولين المصريين سألته إلى أين تريدون الوصول؟، فقال لي إن مصر فازت في 1925 بأجمل مدينة على مستوى العالم، والرئيس السيسي يريد للعاصمة الجديدة أن تفوز بنفس اللقب في 2025».