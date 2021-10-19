وزيرة التجارة: نسعى لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى خريجي الجامعات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل على نشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها؛ خاصة بين خريجي الجامعات للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية في ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية.

«جامع»: تنسيق بين تنمية المشروعات و22 جامعة لتأهيل الطلاب

وأضافت وزير التجارة والصناعة، أنَّ الجهاز بالتنسيق والتعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة، لتأهيل الطلاب وإمدادهم بالمهارات الأساسية حتى يكونوا نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، ولتكون ريادة الأعمال والعمل الحر اختيار أساسي أمامهم ونقطة بداية لمستقبل جاد وناجح.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن التعاون مع الجامعات لتنمية ريادة الأعمال، يتم في عدد من المحاور منها تنظيم دورات تدريبية متخصصة مجانًا لطلبة الجامعات لتعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بشكل سليم، وكذلك تنظيم المسابقات لتشجيعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في تقديم حلول عملية وخدمات تلبي احتياجات المواطنين.

وأشارت جامع، إلى أنه يتم أيضًا إتاحة الفرصة أمام مشروعات الخريجين للمشاركة في حاضنات الأعمال لضمان متابعة المشروعات واستمرارها ونجاحها، بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات في عدد من المعارض التي ينظمها الجهاز بشكل دوري لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والتعرف على احتياجات العملاء.

توقيع مذكرة تفاهم بين القطاع المركري للخدمات غير المالية ونائب رئيس الجامعة الأمريكية

جاء ذلك تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلة في مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب من الجنسين على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، خاصة التي تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والدكتور أدهم رمضان نائب رئيس الجامعة الأمريكية بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الجهاز والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جهاز تنمية المشروعات: نسعى لتوسيع قاعدة دعم شباب المبتكرين

ومن جانبه قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يسعى للتوسع في دعم شباب المبتكرين من خلال تنسيق الجهود مع الجهات والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، كما يهدف إلى تهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات.

وأكد «شاش»، أن الجهاز يسعى أيضًا إلى نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث سيقوم وفقًا لمذكرة التفاهم بتقييم الأفكار المقدمة من الطلبة لإقامة مشروعات جديدة واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية والتي من الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة.

الجامعة الأمريكية: الشراكة محرك حقيقي ومحفز للاقتصاد المصري

وقال الدكتور أدهم رمضان نائب رئيس الجامعة الأمريكية، إنه في إطار اهتمام المركز بدوره في نشر ثقافة ريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة وتماشيا مع استراتيجيات وأهداف الجهاز، سوف تكون هذه الشراكة محرك حقيقي ومحفز للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.

برامج تدريبية على مبادئ تأسيس المشروعات الصغيرة وإدارتها

وأكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، أنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيقدم جهاز تنمية المشروعات لطلبة الجامعة برامج تدريبية متخصصة على مبادئ تأسيس المشروعات الصغيرة وإدارتها، كما سينظم لهم زيارات ميدانية لأفرع الجهاز والمشروعات الناجحة الممولة من خلاله للتعرف على إجراءات تأسيس المشروعات على أرض الواقع من خلال وحدات الشباك الواحد.

وأوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، أن الجهاز سيعمل أيضًا على تطوير قدرات خريجي الجامعة وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين وإتاحة مختلف خدمات الجهاز المالية وغير المالية للراغبين منهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، كما سيشارك الجهاز في ملتقيات ريادة الأعمال والمعارض التي ينظمها مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.