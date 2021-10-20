فائزون بـ«جائزة التميز الحكومي»: الدولة تسعى لتحسين الجهاز الإداري

علقت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات في الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، ورئيس فريق دعم النزاهة على الفوز، بالمركز الثاني بجائزة مصر للتميز الحكومي، فئة الدعم والنزاهة.

رئيس فريق دعم النزاهة: العمل على هذا المشروع مستمر منذ 4 سنوات

حيث قالت «عبد الوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»: «إن العمل على هذا المشروع مستمر منذ 4 سنوات وهو مشروع مشترك بين الدول للشفافية والنزاهة، كان يضم 5 دول عربية لم يستكمل منهم المشروع إلا مصر فقط».

وأضافت عبد الوهاب، أن هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث قمنا بالعمل كفريق على عدة نقاط والعديد من الإجراءات لدعم النزاهة ومنع حدوث الفساد في الشركة القابضة والشركات التابعة لها في 25 محافظة.

وأوضحت رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات في الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، أن فريق العمل مكون من 7 أفراد، كان يبذلون الكثير من الجهد على مدار السنوات الأربعة الماضية من أجل تحقيق ودعم النزاهة والشفافية على لتقدم أفضل خدمة للمواطن ومنع وقوع الفساد.

جرى اختيار أفضل العناصر على مستوى الجمهورية

وتابعت: «جرى اختيار أفضل العناصر على مستوى الجمهورية»، مشيرة إلى أنه كان هناك برنامج دعم مقدم من المعونة الألمانية، وإدارة دعم النزاهة في الشركة القابضة، متمثل في تدريب أعضاء الفريق.

وأردفت «عبد الوهاب»، أن الجوائز التي فاز بها الفريق التي تتولى رئاسته جائزتين، الأولى جائزة المشروعات الابتكارية وتطبيق المحمول 125، والجائزة الثانية جائزة فرق العمل.

جرى اختيارنا من ضمن أفضل 10 فرق ووصلنا إلى التصفية النهائية

من جانبه، قال الدكتور أحمد مختار، مدير إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، من ضمن أفراد فريق عمل دعم النزاهة، إن تشكيل الفريق بقرار من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضاف مختار في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فئة فريق عمل دعم النزاهة من الفئات المتحدثة، ولم تكن متاحة العام الماضي، وقمنا بالتقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التخطيط، وقمنا بتوضيح أهداف الفريق والخطة الخاصة بنا والهدف الذي نسعى إلى الوصول له، ومؤشرات الأداء التي قمنا بقياسها، بالإضافة إلى الإنجاز الذي حققناه.

وبعد التقديم على الموقع الإلكتروني، جرى اختيارنا من ضمن أفضل 10 فرق، ووصلنا إلى التصفية النهائية التي تمت من حوالى 7 أشهر، وقمنا بعمل عرض «مقدمة لما قمنا به من عمل أمام مجموعة من المقيمين بوزارة التخطيط، بالإضافة إلى مقيمين من دولة الإمارات العربية المتحدة».

يذكر أن انطلق حفل إعلان جوائز مصرالتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، مساء أمس الأول، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الوزير محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عدد من الوزراء، وخلال الحفل تم إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بكل فئة من فئات الجائزة الـ19 المؤسسية والفردية.

وأشار «مختار»، إلى أنهم تدربوا في الشركات التي يعملون بها وفي الشركة القابضة، وتلقوا برامج تدريبية مميزة من بداية التحاقهم بالعمل إلى الآن، داخل مصر وخارج مصر، فجرى تدريب بعض أعضاء الفريق في ألمانيا والبعض الآخر حاصل على درجة الماجستير من فرنسا، وكانت هذه التدريبات قبل التقديم في الجائزة.

ننتهج نفس نهج الدولة في القضاء على الفساد

وتابع «مختار»: «هذه التجربة تعد من التجارب المميزة التي نفتخر بمشاركتنا بها كفريق عمل وكشركة قابضة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى وزراة الإسكان لأننا نتبع الوزارة»، مشيرًا إلى أن حصولهم على الجائزة اليوم دليل على «أننا ننتهج نفس نهج الدولة التي تسعى إلى تحسين الجهاز الإداري وتقديم الخدمات المميزة إلى المواطنين، والقضاء على الفساد وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030».