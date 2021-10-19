وفد التنسيقية يشارك بمؤتمر جائزة التميز الحكومي للعام الثاني على التوالي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا في محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، شيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، ريم القاضي مسؤول علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وإبراهيم رمضان مدير مشروعات بوزارة المالية، الذي تصعد لمجموعة الـTop 10، بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي، برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء.

شهد الوفد، تسليم جوائز متعددة لمختلف القطاعات والفئات داخل المؤسسات الحكومية، التي تعمل على خلق التنافسية الشريفة داخل الجهاز الإداري للدولة، للوصول إلى جهاز كفء وفعال، بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة.