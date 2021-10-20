الشرقية تحصد 7 مراكز في مسابقة التميز الحكومي بدورتها الثانية

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التهنئة إلى محمد عبد المنعم محمد النجار، مدير مركز تكنولوجي القنايات، لحصوله على المركز الثاني في جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، على مستوى 158 وحدة تكنولوجية بالمحافظات، في مسابقة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثانية لعام 2020، والتي أقامتها وزارة التخطيط بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

الشرقية تفوز بـ7 مراكز في مسابقة التميز الحكومي

وتضمنت النتيجة النهائية للفائزين بمسابقة مصر للتميز الحكومي، الإعلان عن حصول محافظة الشرقية على 7 مراكز في المسابقة، كأفضل قيادات تنفيذية ومديري إدارات وموظفين.

حيث حصل المهندس «محمد الصافي»، السكرتير العام المساعد للمحافظة، على شهادة مصر للتميز الحكومي، كأحد أفضل 10 رؤساء إدارة مركزية على مستوي الجمهورية، وحصل «إسماعيل محمد محمد السيد»، مدير السكرتارية الخاصة لمكتب المحافظ، على شهادة التميز، ضمن أفضل منسقين للجائزة على مستوى الجمهورية.

كما حصل كل من «رشا حسن رأفت»، مدير إدارة، و«وليد عبد الحميد السيد»، مدير إدارة، و«نيفين رأفت عبد الفتاح»، مدير إدارة، على شهادة مصر للتميز الحكومي، ضمن أفضل 10 مديري إدارات على مستوى الجمهورية، وحصلت «دينا أحمد محمد»، على شهادة مصر للتميز الحكومي، كأحد أفضل 10موظفين على مستوى الجمهورية.

المنصة الإلكترونية لشركة مياه الشرب تحصل على شهادة التميز الحكومي

وفي جائزة الابتكار، حصلت المنصة الإلكترونية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مصر للتميز الحكومي، ضمن أفضل 10 جوائز ابتكار على مستوى الجمهورية، وتقدمت بها المهندسة «ماسي يحيي الشربيني»، وذلك ضمن جوائز التميز المؤسسي.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لفوز المحافظة بجوائز التميز الحكومي، مقدماً الشكر لكل من شارك وساهم في تحقيق هذا الفوز من العاملين بالجهاز الإداري، متمنياً دوام التوفيق والرقي للعاملين بالمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع

وأوضح المحافظ أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع، وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها في المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، من خلال نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030»، للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.