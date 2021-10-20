«القابضة للمياه» تحصل على المركز الأول في الإبداع ضمن جوائز التميز الحكومي

حصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، على جائزة المركز الأول في الابتكار والإبداع عن تطبيق 125، والمركز الثاني لفريق عمل دعم النزاهة بالشركة القابضة، لحصوله على المركز الثاني في جائزة أفضل فريق عمل لدعم النزاهة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جوائز التميز الحكومي.

تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على دعمهما الدائم والتوجيهات المستمرة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، العاملين بإدارة التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن، وقطاع الموارد البشرية وفريق دعم النزاهة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، على مجهودهم في تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف إن الابتكار والتميز والإبداع مفاهيم حرصت الدولة المصرية على نشرها بين موظفيها في كافة قطاعتها عبر جائزة مصر للتميز الحكومي.

تطبيق الهاتف المحمول 125 أحد الخطوات الجدية التي تتخذها الشركة نحو التحول الرقمي

وقال إن الشركة القابضة تسعى إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة لتلبي احتياجات المواطنين، ويعد تطبيق الهاتف المحمول 125 أحد الخطوات الجدية التي تتخذها الشركة نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن فريق دعم النزاهة بالشركة القابضة، يهدف إلى حوكمة الإجراءات وتوحيدها ووضع آليات فعالة لمتابعة ورقابة الإجراءات بصورة صحيحة وموحدة، عن طريق آليات لتحليل المخاطر ووضع إجراءات داعمة للنزاهة وفق معايير ومؤشرات أداء يتم قياسها ومتابعتها.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلّم جائزة المركز الأول في الابتكار والإبداع عن تطبيق الهاتف المحمول 125، لأحمد رزق السيد، ممثلا عن الشركة القابضة، وجائزة المركز الثاني لأفضل فريق عمل «دعم النزاهة»، لغادة عبد الوهاب خالد، رئيس الفريق.

كما وجه الشكر لكل المشاركين من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، عن جهودهم ودورهم الفعال وحصولهم على مراكز متقدمة في التصنيف الذي ضم العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تم تصنيف الموقع الإلكتروني للشركة القابضة كأحد المواقع الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات للجمهور ضمن المراكز العشرة الأولى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات احتفالية إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.