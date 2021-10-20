اختيار نصار وعبد الحكيم ومصيلحي أعضاء بمجلس أخلاقيات البحث العلمي

أعلن الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اختياره عضوًا في مجلس أخلاقيات البحث العلمي، أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واختيار الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية لعضوية مجلس الثروة الحيوانية والسمكية بالأكاديمية.

يذكر أن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتتشكل من خمسة عشر عضو من مختلف مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا من الجامعات ومراكز البحوث وقطاعات العمل المختلفة.

ويتشكل كل مجلس من «خمسة أعضاء» من شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ويجرى اختيارهم بناءً على التميز العلمي، ويقاس هذا التميز طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وهي: النشر العلمي الدولي - مؤشر هرش - الاسترشاد - معامل التأثير- براءات مسجلة - جوائز دولة، و«خمسة أعضاء» من أفضل العلماء في مصر في مجال عمل المجلس طبقًا للمعايير السابقة، و«خمسة أعضاء» من العلماء الرواد والخبراء والشخصيات العامة والعلماء المصريين في المهجر، بما في ذلك خبراء الصناعة في ذات المجال ويفضل من لهم خبرات إقليمية ودولية.