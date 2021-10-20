«الزراعة» تفوز بجائزتين في مسابقة التميز الحكومي

كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والذي حقق المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث حصل «القرش» على الجائزة في فئة الإدارة العليا.

مدير معهد الأمصال يفوز بجائزة القيادات المتميزة

وكرم رئيس مجلس الوزراء أيضا الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، الذي حصل على جائزة القيادات المتميزة الحكومية (فئة رئيس إدارة مركزية)، حيث حقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بعدما تمكن من تطوير العمل الحكومي للمعهد بإدارته الجيدة.

وليست هذه هي المرة الأولي التي يفوز فيها مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية في مسابقة التميز الحكومي، حيث حقق الفوز في الدورة الأولى للمسابقة ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية.